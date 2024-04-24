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Глава «Астон Мартин» назвал последние штрафы Алонсо и Стролла «непоследовательными»

Глава «Астон Мартин» назвал последние штрафы Алонсо и Стролла «непоследовательными»
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Глава «Астон Мартин» Майк Крак выступил с критикой последних штрафов пилотов команды Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла.

Напомним, Алонсо был оштрафован в спринте Гран-при Китая за борьбу с Карлосом Сайнсом из «Феррари», Стролл – за столкновение с Даниэлем Риккардо из «РБ» в гонке.

«Это произошло в спринтерской гонке, это произошло в Мельбурне и произошло здесь с Лэнсом. В последний раз штраф получила машина впереди, касания даже не было. На этот раз это была машина позади.

Лэнса развернуло в Бахрейне на первом круге, и ему пришлось возвращаться, однако для виновника не был назначен штраф. Итак, всё это не очень последовательное. Возникает такое ощущение», — приводит слова Крака издание Motorsport.

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