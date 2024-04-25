«Почему мне не сказали?» Сарджент обратился к ФИА после своего штрафа в Китае

Пилот «Уильямса» Логан Сарджент прокомментировал свой штраф в гонке Гран-при Китая. Напомним, американец нарушил режим машины безопасности, обогнав Нико Хюлькенберга, выезжавшего перед ним из боксов, и не пропустив его, за что получил два штрафных балла и 10-секундное наказание.

«В том месте есть небольшой подъём, из-за чего трудно разобраться, когда между машинами большая дистанция.

Со своей стороны, мне казалось, что я был сильно впереди. Я даже не считал, что это близко, поэтому у меня не возникло вопроса. Услышать об этом в конце гонки было странно. Не знаю, может ли ФИА давать нам обратную связь.

Мы пробыли в режиме машины безопасности очень долго, я не знаю, почему мне не сказали вернуть позицию. Очевидно, я бы это сделал, но я считал, что находился далеко впереди», — приводит слова Сарджента издание Motorsport.