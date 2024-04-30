BBC: Ньюи пытается договориться с «Ред Булл», чтобы перейти в новую команду к 2025 году

Известный автоконструктор Эдриан Ньюи пытается добиться досрочного расторжения контракта с «Ред Булл, чтобы иметь право приступить к работе на новом месте с 2025 года, сообщает BBC. В нынешнем соглашении есть пункт, что по окончании контракта Эдриан на протяжении года не может работать в другой команде.

Текущий контракт Ньюи с «Ред Булл» рассчитан до конца 2025 года. Учитывая пункт о неприсоединении к другим командам, Эдриан не будет доступен для потенциальных работодателей до 2027 года.

Таким образом, британец хочет успеть начать работу на новом месте перед введением нового технического регламента, который вступит в силу начиная с 2026 года.

Напомним, ранее портал F1-Insider сообщил, что Ньюи уже отправил команде письмо, в котором изложил причины своего ухода. Кроме того, журналист Эндрю Бенсон заявил, что Эдриан серьёзно рассматривает возможность подписания контракта с итальянской командой «Феррари».