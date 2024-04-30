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Названа причина, по которой «Ред Булл» пока не объявляет об уходе Эдриана Ньюи

Названа причина, по которой «Ред Булл» пока не объявляет об уходе Эдриана Ньюи
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Руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи не объявит о предстоящем уходе из австрийской команды до четверга, 2 мая. Об этом сообщает британское новостное агентство BBC.

Данная дата была выбрана из уважения к памяти Айртона Сенны, который трагически погиб 1 мая. В этом году исполняется 30 лет со дня его гибели. Болид, на котором он разбился, был разработан Ньюи.

Позже Эдриана и экс-главу технического департамента «Уильямс» Патрика Хэда обвиняли в непредумышленном убийстве. Однако позже обвинения были сняты. Сам Ньюи неоднократно выражал соболезнования в связи со смертью бразильца.

Напомним, ранее портал F1-Insider сообщил, что Ньюи уже отправил команде письмо, в котором изложил причины своего ухода. Кроме того, журналист Эндрю Бенсон заявил, что Эдриан серьёзно рассматривает возможность подписания контракта с итальянской командой «Феррари».

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