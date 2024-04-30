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«Феррари» представила тизер новой ливреи

«Феррари» представила тизер новой ливреи
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» выпустила тизер новой ливреи болида.

Фото: Официальный аккаунт «Феррари»

«Давайте поближе взглянем на нашу специальную раскраску для этих выходных», — сопроводил подписью фотографию официальный аккаунт команды.

Стоит отметить, что оттенки синего использовались в честь 70-летия присутствия компании на американском рынке. Пилоты «Феррари» во время Гран-при Майами будут одеты в голубые комбинезоны, синие ботинки и сине-голубые шлемы.

Напомним, на данный момент «Феррари» занимает второе место в командном зачёте, имея на своём счету 151 очко. Пилоты итальянской команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс занимают третье и четвёртое место в личном зачёте соответственно.

Шестой этап Гран-при Формулы-1 пройдёт с 3 по 5 мая в Майами, США.

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