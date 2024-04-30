Названа команда Формулы-1, в переходе в которую Эдриан Ньюи не заинтересован

Известный журналист Эндрю Бенсон поделился подробностями относительно руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи, который, согласно различным инсайдам, может покинуть австрийскую команду.

«Эдриану поступили предложения от «Феррари» и «Астон Мартин». Источники, близкие к нему, сообщили мне, что он серьёзно рассматривает возможность перехода в «Феррари», но не заинтересован в переходе в «Астон Мартин», — написал Бенсон в своей колонке на BBC.

Также Бенсон добавил, что «Макларен» и «Мерседес» также способны побороться за специалиста, а переход в команду, базирующуюся в Великобритании, для самого Ньюи мог бы быть более привлекательным вариантом, чем переезд в Италию.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»: