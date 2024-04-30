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Названа команда Формулы-1, в переходе в которую Эдриан Ньюи не заинтересован

Названа команда Формулы-1, в переходе в которую Эдриан Ньюи не заинтересован
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Известный журналист Эндрю Бенсон поделился подробностями относительно руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи, который, согласно различным инсайдам, может покинуть австрийскую команду.

«Эдриану поступили предложения от «Феррари» и «Астон Мартин». Источники, близкие к нему, сообщили мне, что он серьёзно рассматривает возможность перехода в «Феррари», но не заинтересован в переходе в «Астон Мартин», — написал Бенсон в своей колонке на BBC.

Также Бенсон добавил, что «Макларен» и «Мерседес» также способны побороться за специалиста, а переход в команду, базирующуюся в Великобритании, для самого Ньюи мог бы быть более привлекательным вариантом, чем переезд в Италию.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»:

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