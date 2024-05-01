«Ред Булл» объявил об уходе Эдриана Ньюи в начале 2025 года

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» и её руководитель технического департамента Эдриан Ньюи договорились о прекращении сотрудничества. Специалист покинет гоночный коллектив по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

Сообщается, что Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17.

Ньюи присоединился к австрийской команде в 2005 году в качестве технического директора. О новом месте работы специалиста пока не сообщается. Ранее говорилось, что он может присоединиться к «Феррари».

В настоящий момент «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, имея в активе 195 очков. На втором месте «Феррари» со 151 баллом, топ-3 замыкает «Макларен» (96 очков).

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