Источник: Пьер Ваше останется на посту технического директора «Ред Булл»

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше сохранит за собой свою должность, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Ваше в скором времени может перебраться в Италию для работы в «Феррари». Ваше является второй по значимости после Ньюи фигурой в техническом отделе австрийской команды.

Сам Ньюи уже договорился с «Ред Булл» об уходе, и официальный анонс может последовать после Гран-при Майами. Также отмечается, что приступить к работе в «Скудерии» Эдриан сможет уже со следующего сезона.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, имея в активе 195 очков. На втором месте «Феррари» со 151 баллом, топ-3 замыкает «Макларен» (96 очков).

Ранее стало известно, что Вассёр прибыл в Лондон для встречи с руководителем технического департамента «Ред Булл» Эдрианом Ньюи.