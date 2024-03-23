В Bentley возобновили производство самой успешной гоночной машины. Она 1928 года

Компания Bentley возобновила производство автомобиля Speed Six — самой успешной гоночной машины в истории британской марки, созданной в 1928 году и сошедшей с конвейера в 1930-м. В рамках проекта Speed Six Continuation Series будет построено 12 таких автомобилей — и все они уже распроданы.

Сборка Bentley Speed Six Continuation Series Фото: Bentley

Новые Bentley Speed Six создаются по оригинальным чертежам, при этом компании удалось сохранить два оригинальных автомобиля для проверки размеров и материалов, из которых созданы те или иные компоненты. В общей сложности на создание Speed Six у инженеров Bentley уходит не менее 10 месяцев.

Сборка Bentley Speed Six Continuation Series Фото: Bentley

Первый прототип серии — Car Zero — тестируется на протяжении последних шести месяцев. За это время автомобиль преодолел порядка 10 тысяч километров и достиг максимальной скорости в 180 км/ч — такой же, как у оригинального автомобиля.

Салон Bentley Speed Six Continuation Series Фото: Bentley

Отметим, что оригинальных Bentley Speed Six в период с 1928 по 1930 год было выпущено 182 экземпляра. Эта модель дважды выигрывала гонку «24 часа Ле-Мана» — в 1929 и 1930 годах — и потому считается самой успешной гоночной машиной марки Bentley.