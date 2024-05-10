Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко ответил, почему Ферстаппен был рад победе Норриса в Майами

Марко ответил, почему Ферстаппен был рад победе Норриса в Майами
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, почему пилот команды Макс Ферстаппен тепло принял победу гонщика «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Майами.

«Похоже, что Ферстаппен ещё никогда так не был рад победителю, которого звали не Ферстаппен? Макс поддерживает очень дружеские отношения с Норрисом. Он часто берёт его с собой в самолёт. Кроме того, они снова и снова договариваются о симрейсинге. Однако теперь есть опасения, что Ландо станет для него большей угрозой на трассе», — приводит слова Марко издание Oe24.at.

Напомним, Ферстаппен в Майами показал второй результат. В настоящий момент Макс лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 136 очков.

Ферстаппен подколол английских гонщиков:

Материалы по теме
Марко ответил на вопрос о возможном уходе в «Мерседес» вместе с Ферстаппеном и Ньюи
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android