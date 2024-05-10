Марко ответил, почему Ферстаппен был рад победе Норриса в Майами

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, почему пилот команды Макс Ферстаппен тепло принял победу гонщика «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Майами.

«Похоже, что Ферстаппен ещё никогда так не был рад победителю, которого звали не Ферстаппен? Макс поддерживает очень дружеские отношения с Норрисом. Он часто берёт его с собой в самолёт. Кроме того, они снова и снова договариваются о симрейсинге. Однако теперь есть опасения, что Ландо станет для него большей угрозой на трассе», — приводит слова Марко издание Oe24.at.

Напомним, Ферстаппен в Майами показал второй результат. В настоящий момент Макс лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 136 очков.

Ферстаппен подколол английских гонщиков: