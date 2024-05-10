Марко ответил на вопрос о возможном уходе в «Мерседес» вместе с Ферстаппеном и Ньюи

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что в настоящий момент не рассматривает возможность покинуть австрийскую команду.

«Есть ли какая-то правда в слухах о том, что я могу перейти в «Мерседес» вместе с Максом и Ньюи? На данный момент это вообще не актуально», — приводит слова Хельмута Oe24.at.

Ранее не раз говорилось, что на фоне скандальной ситуации в «Ред Булл» Марко вместе с гонщиком команды Максом Ферстаппеном могут покинуть гоночный коллектив. Скандал возник после того, как в отношении руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера было выдвинуто обвинение в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. Впоследствии Кристиан был оправдан.

Эдриан Ньюи, который занимает в «Ред Булл» должность руководителя технического департамента, покинет команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

Сколько зарабатывают в Формуле-1: