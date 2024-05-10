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Новая BMW M4 CS показала на «Северной петле» второе время среди всех машин марки

Новая BMW M4 CS показала на «Северной петле» второе время среди всех машин марки
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Компания BMW представила новую версию M4 — купе M4 CS с полным приводом и двигателем мощностью 550 лошадиных сил. До 100 км/ч новинка разгоняется за 3,4 секунды, опережая BMW M4 CSL. В то же время максимальная скорость CS ограничена на уровне 302 км/ч, тогда как CSL способна развивать 307.

Права на видео принадлежат BMW. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале BMW M.

В BMW рассказали, что новинка активно тестировалась на «Северной петле» «Нюрбургринга» — трассе «Нордшляйфе», и проехала по ней круг за 7.21,989, показав второй результат среди всех автомобилей баварской марки. Быстрейшей осталась BMW M4 CSL, которая в мае 2022 года преодолела «Нордшляйфе» за 7.15,677.

BMW M4 CS

BMW M4 CS

Фото: BMW

Чтобы снизить массу автомобиля, ряд компонентов, включая крышу, капот и задний диффузор, выполнены из армированного углеволокном пластика. Кроме того, машина получила переработанную подвеску, а под капотом у неё установлен 3-литровый двигатель, созданный с использованием последних наработок BMW в гонках GT.

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