Bentley попрощается с двигателем V8 тремя специальными моделями

Компания Bentley представила специальную коллекцию Edition 8 — она состоит из трёх автомобилей, которые станут последними моделями Continental GT, GT Convertible и Flying Spur.

Bentley Continental GT Edition 8 Фото: Bentley

Эти три машины стали своего рода прощанием Bentley с двигателем V8 — в будущем в линейке марки с таким мотором останется лишь кроссовер Bentayga.

Bentley Continental GT Convertible Edition 8 Фото: Bentley

Все три машины линейки Edition 8 оснащены 4-литровым V8, которым с момента его появления в 2012 году были укомплектованы 53 тысячи автомобилей Continental GT, GTC и Flying Spur.

Bentley Flying Spur Edition 8 Фото: Bentley

Новинки отличаются 22-дюймовыми колёсами в двух различных дизайнах, декор Blackline и внутреннюю отделку от ателье Mulliner. Автомобили созданы эксклюзивно для североамериканского рынка. Стоимость автомобилей будет озвучена позднее.