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Стала известна зарплата Хюлькенберга в «Ауди»/«Кик-Заубере»

Стала известна зарплата Хюлькенберга в «Ауди»/«Кик-Заубере»
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После перехода из «Хааса» в команду «Кик-Заубер», которой владеет автогигант «Ауди», зарплата немецкого гонщика Нико Хюлкенберга вырастет в два с половиной раза. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Издание отмечает, что годовая зарплата Хюлкенберга в «Хаасе» составляла €2 млн., а на новом месте работы в 2025 году он будет получать €5 млн. По мнению Bild это является доказательством финансовой мощи немецкого автогиганта «Ауди».

В следующем году команда продолжит выступать под именем «Заубер», а в 2026 году получит название «Ауди». Компания из Ингольштадта официально войдёт в Формулу-1 лишь после перехода на новый технический регламент.

На данный момент пилотами «Кик-Заубера» являются Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу, но у обоих в конце года истекают контракты. Целью №1 для «Ауди» является Карлос Сайнс, но он не спешит делать выбор на будущее.

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