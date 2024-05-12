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«Почему быстрый 17-летний пилот не может попасть в Ф-1?» Ферстаппен раскритиковал ФИА

«Почему быстрый 17-летний пилот не может попасть в Ф-1?» Ферстаппен раскритиковал ФИА
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Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен заявил, что хотел бы отмены правила, не позволяющего гонщикам младше 18 лет выступать в Формуле-1.

«Это правило было введено из-за меня. Но так или иначе, а оно не предотвращает то, ради чего вводилось. Речь не идёт конкретно об Антонелли, но это может помешать талантам быстро оказаться в Формуле-1, поскольку для начала им нужно набрать 40 очков. Я не большой поклонник этой системы.

ФИА считает правило хорошим, но я предпочёл бы его не иметь. Если кому-то 17 лет, у него 20 очков, но он очень быстр, почему он не может попасть в Формулу-1?» — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport-Total.

Ранее Джордж Расселл высказался о 17-летнем резервисте «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

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