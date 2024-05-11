«В будущем он, несомненно, станет пилотом «Мерседеса». Расселл — об Антонелли

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о перспективах 17-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли стать его напарником по немецкой команде.

«Я слышал, что он хорошо справляется со своей работой на тестах. Конечно, когда ты едешь по трассе в одиночку, всегда сложно ориентироваться на кого-то. Но для него главное — получить необходимый опыт.

Нет сомнений, что в какой-то момент он станет пилотом «Мерседеса». Произойдёт это в следующем году или в последующие годы – время покажет. Он отличный гонщик, выиграл всё в своей юношеской карьере, поэтому нет причин не увидеть его в Формуле-1 в ближайшие годы», — приводит слова Расселла издание Racing News 365.

Команда «Мерседес» организует несколько тестовых сессий для Кими Антонелли по ходу этого сезона. В частности, 17-летний итальянец проведёт совместные тесты с Миком Шумахером. Они пройдут на трассе «Сильверстоун». Гонщики будут работать на машине «Мерседеса» 2022 года W13.