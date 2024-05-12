Гасли: возможно, следует смотреть на 2025 и 2026 годы

Пилот «Альпин» Пьер Гасли признал, что нынешнюю машину его команды сложно улучшить за короткий срок, поэтому стоит начинать задумываться о будущем.

«Уже понятно, что машина не получилась сразу хорошей. Такое бывает – иногда вы всё делаете правильно, а иногда просто ошибаетесь.

Сейчас важно правильно отреагировать на ситуацию. Я понимаю, что нужно некоторое время, чтобы исправить её. Я не ожидаю масштабных перемен за короткий промежуток времени, но чувствую, что у нас достаточно информации, чтобы понять, что работает, а что нет.

Сейчас уже май, и, возможно, следует смотреть на следующий год, и на 2026 год, когда потребуется полностью новая машина. Так что есть над чем подумать.

Конечно, при определении своего будущего я учитываю, что «Альпин» это заводская команда «Рено». Было бы глупо не учитывать это. Очень важно, особенно в данный момент, быть уверенным, что в будущем у меня будет конкурентоспособная машина», — приводит слова Гасли издание PlanetF1.