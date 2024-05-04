Окон и Гасли высказались о своём будущем в «Альпин» на фоне слухов о Чжоу

Пилоты «Альпин» французы Эстебан Окон и Пьер Гасли высказались о своём будущем в команде на фоне слухов о потенциальном переходе китайца Гуаньюя Чжоу, в настоящий момент выступающего за «Кик-Заубер».

«Ситуация меняется. Вы знаете о присоединении к нам Дэвида Санчеса. Команда пытается изменить ситуацию, потому что мы все ею недовольны. Очевидно, для меня важно понимать, что все хотят двигаться вперёд и развиваться, а не довольствоваться текущим положением», — приводит слова Окона издание RTBF.

«Всё движется в правильном направлении. На данный момент решение ещё не принято, у меня нет комментариев», — сказал Гасли.

После пяти этапов «Альпин» занимает предпоследнее, девятое место в Кубке конструкторов.