Хюлькенберг: не думаю, что после новости о моём уходе, я перестану получать новые детали

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг рассчитывает получать новые обновления от команды одновременно с партнером по команде Кевином Магнуссеном до конца сезона, несмотря на то, что в следующем году он будет выступать за «Кик-Заубер»/«Ауди».

«Я не думаю, что Магнуссен теперь иметь приоритет в получении новых деталей. Я думаю, что все будет справедливо и хорошо. Мы с командой заинтересованы в том, чтобы закончить сезон как можно и успешнее. Мы хотим попытаться обойти все остальные команды средней линии, и я не думаю, что это нереально, учитывая то, как все выглядит сегодня. Мы продолжим работать как команда в правильном направлении.

Я понимаю, что команда не захочет держать меня в курсе событий касательно следующего года. Думаю, через два, три, четыре месяца я перестану получать информацию о нововведениях. В следующем году машины не будут радикально меняться. Так что больше не будет никаких суперсекретов. Я к этому отношусь спокойно», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.