Бывший соперник Норриса: у Ландо нет врагов в паддоке, его все любят

Обозреватель Channel 4 и бывший соперник Ландо Норриса по юношеским гонкам Билли Монгер высказался по поводу британского пилота.

«Я думаю, что Ландо просто очаровательный персонаж. У него просто нет врагов в паддоке. Кажется, все его любят, а гонщики, в частности, уважают его способности.

Это почти сюрприз, что ему потребовалось столько времени, чтобы победить, потому что он очень хорош.

Ландо всегда обладал этим природным, необработанным талантом. И я думаю, что как только он попал в Формулу-1, этот талант стал очевиден. Я немного удивлен тем, как он смог его усовершенствовать. Для меня он он стал тем гонщиком, на которого я смотрю и думаю: «У него должно быть как минимум несколько выигранных чемпионатов мира в конце карьеры», — приводит слова Монгера PlanetF1.