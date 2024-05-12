Глава «Макларена» Стелла: обновления работают, как мы и ожидали

Глава «Макларена» Андреа Стелла рассказал, что на Гран-при Майами новинки машины сработали так, как и ожидалось.

«Собранные данные говорят нам, что все обновления работают так, как и ожидалось. Да, машина Ландо ведёт себя немного лучше, чем машина Оскара. Но все датчики, особенно датчики прижимной силы, которые установлены на переднем антикрыле, и даже на подвеске, показывают то, что ожидалось.

Поэтому я считаю, что это ещё одно свидетельство хорошей работы не только аэродинамического отдела, но и конструкторов, и всех, кто участвовал в создании этих обновлений, а также в доставке их на трассу раньше запланированного срока, потому что изначально мы считали, что сможем применить их только в Имоле, но нам удалось выиграть пару недель», — приводит слова Стеллы издание Planet F1.