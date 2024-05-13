Два известных специалиста «Мерседеса» официально перешли в «Феррари»

Бывший директор по производительности «Мерседеса» француз Лоик Серра, а также один из экс-руководителей немецкой команды Жером д'Амброзио официально присоединились к «Феррари».

Лоик Серра займёт должность руководителя инженерного отдела по производительности шасси и будет курировать различные направления в Маранелло, включая работу инженеров на трассе, а также развитие и работу аэродинамики.

Жером д'Амброзио присоединился к команде в качестве заместителя руководителя команды Фредерика Васёра. Д'Амброзио также назначен руководителем молодёжной Академии «Феррари», программы подготовки молодых пилотов в Маранелло.

Оба специалиста приступят к работе 1 октября.

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