Вассёр: процесс обновлений никак не завязан на итальянский этап

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр настаивает, что большой пакет обновлений, который команда применит в Имоле, никак не связан с тем, что это будет домашний для «Скудерии» этап, на котором они не побеждали с тех пор, как трасса имени Энцо и Дино Феррари вернулась в календарь Формулы-1 в 2020 году.

«Когда мы занимались разработкой обновлений, то не планировали внедрить их в Имоле только потому, что это итальянский этап.

Мы стремимся к прогрессу, и как только что-то новое готово, мы внедряем это. Тот факт, что Имола находится недалеко от нашей базы, конечно, помогает ускорить процесс. Но это не имеет никакого отношения к Италии.

Опять же, нам не стоит ожидать что ситуация изменится кардинально. Двое наших конкурентов привезли новинки в Майами, но это не поменяло ситуацию. Я думаю, у нас есть какие-то мысли о развитии нынешней машины, но когда мы что-то меняем, это не является мегаобновлением.

Да, в квалификации каждая десятая может много изменить, но очень многое зависит от подготовки пилотов, настройки машины на уикенд, работе с шинами. Нам не стоит зацикливаться на одних лишь обновлениях», — приводит слова Вассёра издание Racing News 365.