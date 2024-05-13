На автодроме «Игора Драйв» прошёл первый этап Igora Drive Drift Challenge сезона 2024 года

В прошедшие выходные на трибунах «Игора Драйв» свыше двух тысяч зрителей наблюдали захватывающий дрифт. Первый этап Igora Drive Drift Challenge отметился хорошим темпом и филигранным прохождением поворотов.

В прошедших соревнованиях участвовал 51 пилот из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Карелии, Калмыкии, Тверской, Новгородской, Мурманской и Омской областей. Но только трое из них стали лидерами первого этапа IDDC.

Фото: пресс-служба «Игора Драйв»

Напряжение на треке было максимально сильным, справиться с которым гонщикам было непросто. В захватывающей борьбе пилоты не жалели ни себя, ни свои машины: прямо на треке спорткары теряли бамперы и подвески, оставались без колёс и с пробитыми дверьми. На этом неожиданности на трассе не закончились! Из-за запредельного давления машины приходилось эвакуировать: у одних пилотов загоралась проводка, у других происходили неудачные столкновения с бетонными блоками.

Igora Drive Drift Challenge – это не только спортивное мероприятие, но и увлекательное событие для всей семьи. Посмотреть на красивое шоу и яркий дрифт на автодроме «Игора Драйв» могут все вне зависимости от возраста. Каждого ждут неповторимый стиль, яркие спорткары и дрифт-битва на трассе.

Фото: пресс-служба «Игора Драйв»

Все, кто пришёл поддержать пилотов, увидели красивые заезды и насыщенную программу активностей.

На трассе дрифта прошёл парад пилотов. Зрители фотографировались с гонщиками, заглядывали под капот спорткаров, а маленькие гости смогли посидеть за рулём авто. В одной из зон была организована выставка редких автомобилей. Гости автодрома увидели спорткары с уникальным дизайном: Nissan 350Z, Honda Civic, BMW M3 в кузове E46 и другие.

Для юных зрителей, пришедших на дрифт, работала зона с детскими развлечениями. Также для них провели мастер-класс по росписи шоперов. Каждый участник отправился домой не только с отличным настроением, но и с памятным сувениром.

Особую атмосферу на трибунах создавала рысь Сид – талисман автодрома. За прошедшие соревнования никто не ушёл без фото с ней.

Фото: пресс-служба «Игора Драйв»

Своё мастерство и яркий дрифт показали Илья Клюкин и Александр Мезенцев, расположившиеся на втором и третьем месте турнирной таблицы. В центре внимания оказался Феодор Чевычелов. Он одержал победу на первом этапе Igora Drive Drift Challenge сезона 2024 года.

Помимо запоминающихся моментов в индивидуальном зачёте, яркий дрифт показали команды. Лидером командного зачёта стали KINFOREST TYRE, серебро забрали SS BMW iDrift, бронзу – Континент-Пак.

Впереди ещё три этапа Igora Drive Drift Challenge сезона-2024. Следующий из них пройдёт 15 и 16 июня. Гостей будут ждать парад пилотов, выставка уникальных автомобилей, анимация с рысью Сидом – символом автодрома, дрифт-такси, картинг, прокатные заезды и многое другое. Билеты уже доступны на официальном сайте автодрома «Игора Драйв». Порадуйте себя, семью и друзей совместным походом на дрифт!

Фото: пресс-служба «Игора Драйв»

Справка:

Igora Drive Drift Challenge – соревнование для начинающих и опытных спортсменов, которые могут показать мастерство в постановках и перекладках на специально подготовленной трассе.

Узнать расписание соревнований, карту будущих гонок и стоимость билетов можно на официальном сайте «Игора Драйв».