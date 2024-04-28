Чивчян представил уникальный дрифт-кар к новому сезону. Вот как его создали

Формально в российском дрифте каждый сезон участвуют новые автомобили, потому что процесс доработки машин ни один пилот и ни одна команда не останавливают даже на протяжении чемпионата, не говоря уже о межсезонье. Но такое, чтобы в Российской Дрифт Серии появился проект на базе абсолютно новой для страны платформы, случается редко: позволить себе подобное могут только те, кто уверен в своих силах. Неудивительно, что за воплощение в жизнь столь амбициозной задачи взялись действующий четырёхкратный чемпион RDS GP Георгий Чивчян и его команда Takayama Forward Auto — в сезоне Гран-при Российской Дрифт Серии легендарный Гоча будет выступать за рулём первого в России подготовленного для профессионального дрифта спорткара Nissan Z.

Уникальный автомобиль представили в рамках подобающего ему по статусу мероприятия. Накануне первого этапа RDS GP, который пройдёт в конце апреля на Moscow Raceway, техмаркет «Вираж» превратился в настоящую выставку достижений красноярского коллектива. На импровизированной экспозиции команда выставила три Nissan Silvia S15 — чемпионскую машину Георгия Чивчяна, которая в 2024-м будет выступать в роли запасного автомобиля команды, а также боевые дрифт-кары на основе этой же платформы, за рулём которых продолжат выступать Роман Тиводар и Тимофей Добровольский.

В шоу-руме «Форвард Авто» фанаты дрифта получили возможность изучить легендарный Nissan GT-R R35, построенный Гочей для международных соревнований, но главной звездой вечера, собравшей сотни гостей, стал Forward Racing RZ34-001 — такое название получил проект подготовленного под Российскую Дрифт Серию купе Nissan Z актуального поколения RZ34, который стал первым и пока единственным автомобилем этой генерации в отечественном автоспорте.

Перед официальной премьерой машины Георгий Чивчян в эксклюзивной беседе с порталом «Чемпионат.com» рассказал о новинке.

Forward Racing RZ34-001 Фото: Светлана Парфёнова

Как появился Forward Racing RZ34-001

Идея построить не просто новый автомобиль — за 18 лет выступлений на Silvia S15 красноярский пилот сменил несколько машин — а реализовать проект на абсолютно новой платформе у команды и её лидера родилась давно. Увидеть Гочу за рулём нового дрифт-кара хотели и болельщики, и коллектив «Форвард Авто», которому было интересно реализовать свой инженерный потенциал с неизведанной для себя моделью, да и сам пилот после заездов в Японии с Масато Кавабатой понял, что пришло время для более быстрой машины. Так появился знаменитый MAHLE GT-R, но он создавался именно под зарубежные соревнования с учётом их специфики и технических требований — в России эта машина не выступала, так что фанаты были лишены возможности видеть новинку в деле. Но если нельзя участвовать в ивентах на R35, то надо построить ещё один дрифт-кар!

Окончательно эта мысль оформилась в новый проект в начале 2023 года. Георгию не хотелось отказываться от марки Nissan, так что поиск потенциальных кандидатов на роль машины чемпиона оказался достаточно узким: Silvia давно снята с производства, новых Skyline не делают, MAHLE GT-R у красноярцев уже есть, так что фактически безальтернативным вариантом стал Nissan Z в кузове RZ34. Сибирскому коллективу важно было получить в своё распоряжение не одну конкретную машину для постройки дрифт-кара под Гочу, а найти современную платформу, на основе которой можно массово (по меркам профессионального автоспорта, конечно) строить автомобили и для других пилотов команды, и для сторонних клиентов, заинтересованных в актуальной технике топ-уровня. Ну и хотелось, чтобы исходная машина была достаточно красивой. Именно «Зетка» и объединила в себе все качества, которые нужны были красноярцам.

Nissan Z (RZ34) после доставки в Красноярск Фото: Takayama Forward Auto

Дорожный Nissan Z (RZ34) впервые был представлен в 2021 году, а в серийное производство пошёл весной 2022 года — седьмое поколение спорткаров Nissan Z, которые уходят своими корнями в 1969 год, оказалось весьма кстати. Несмотря на засилье кроссоверов и прочих электромобилей, рынку пришлось к месту стильное спортивное купе, мгновенно ставшее бестселлером. Спрос на машину оказался так высок, что предзаказы на Nissan Z растянулись на многие месяцы, а спекулянты делают неплохой заработок на перепродаже спорткаров или даже мест в очереди на них. Казалось, что проект российского дрифт-кара в такой ситуации затянется на неопределённо долгий срок, но не таковы чемпионы RDS GP, чтобы отступать!

Заветный Nissan Z был куплен в Японии — из Страны восходящего солнца в Красноярск, где базируется команда, был доставлен абсолютно новый автомобиль в фирменном жёлтом цвете Ikazcuhi Yellow. А дальше началась череда превращений, которая трансформировала стандартный дорожный спорткар в бескомпромиссного дрифт-бойца. Причём путь от стока до спорта оказался коротким в прямом смысле слова: проехав по дорогам Красноярска пару сотен километров за рулём свежеприбывшего автомобиля, Гоча и его команда приступили к созданию с нуля уникальной для России машины. Причём первое боевое крещение новинка прошла ещё в своём стандартном виде — так не терпелось опробовать купе, что на него прикрутили переднюю дрифтовую подвеску и отправили на «Красное кольцо», где на деле убедились, что с выбором платформы не прогадали.

Обкатка Nissan Z (RZ34) после доставки в Красноярск Фото: Takayama Forward Auto

Как шла работа над машиной

История уникального для России дрифт-кара началась с создания цифровой модели автомобиля — Nissan Z отсканировали, а потом разобрали, делая на разных стадиях этой работы дополнительные виртуальные модели. Это сделало возможным работу проектировщиков, которые на компьютере создавали необходимые детали, а заодно облегчило часть рутинной работы. Например, использование цифровой модели позволило перенести расположение органов управления и нюансы посадки пилота из Silvia S15 в новую машину и сразу же найти оптимальное положение Гочи за рулём «Зетки», сэкономив и время, и силы команды. Если раньше все работы по компоновке тех же агрегатов велись на живом автомобиле, то новый спорткар строили целиком в цифровой среде.

Создание цифровой модели Фото: Takayama Forward Auto

Без проблем и сложностей не обошлось, но все они были решены по ходу работы. Нюансы возникали как в процессе проектирования дрифт-кара, так и при закупках необходимых комплектующих. Но никакие санкции не страшны, если есть друзья и единомышленники в разных странах мира, включая США и Японию. Более того, изначально ставилась задача использовать по минимуму покупных компонентов, поскольку у команды «Форвард Авто» есть бренд Forward Racing, под которым выпускаются сотни запчастей и комплектующих собственной разработки.

И под новый проект инженеры коллектива своими силами спроектировали и выпустили более 100 наименований эксклюзивных деталей — такой подход позволил не только добиться важного в текущих условиях импортозамещения, но и дал возможность сделать компоненты такими, какие они нужны конкретной команде в конкретном автомобиле. Работа сразу велась с прицелом на серийное производство Forward Racing RZ34 для клиентов, поэтому уже на стадии разработки продуманы все решения и подготовлены варианты деталей для версий машины как с правым, так и с левым рулём.

Forward Racing RZ34-001М Фото: Светлана Парфёнова

Не меньшим вызовом при работе над дрифт-каром стал новый обвес, кстати, тоже российской разработки. Автором карбон-кевларовых деталей стала компания Monsterservice из Красноярска, у руля которой стоит давний друг Гочи Пётр Окулов — он как в 2007 году сделал первый обвес для Silvia S15 прославленного пилота, так все эти годы и продолжает сотрудничать с лидером «Форвард Авто». За полгода был нарисован и сделан обвес, созданный под специфику дрифта — детали не только лёгкие, но и эластичные, что позволяет избегать повреждений при небольших контактах, а особенности креплений позволяют ускорить обслуживание и ремонт автомобиля, а также замену повреждённых элементов.

Автором ливреи стал художник Ciay Studio Антон Никифоров, который в своё время создал дизайн для боевой Silvia S15 Гочи. Машина в этих цветах получила не просто известность, а стала одним из символов красноярского пилота. В новом проекте сотрудничество дизайнера и гонщика продолжилось — классические цвета творчески переосмыслили под новую «Зетку». Вышло свежо и узнаваемо!

Ливрея Forward Racing RZ34-001М Фото: Светлана Парфёнова

Дополняют экстерьер модели стильные диски Vissol, которые окончательно сформировали узнаваемый облик всех проектов «Форвард Авто» — максимально лаконичный, в чём-то даже консервативный экстерьер дрифт-каров, который тем и прекрасен, что сочетает в себе стиль и функциональность.

Зарубежный опыт — новый Nissan Z выступает в Японии в чемпионате D1 GP, а также в США в Formula Drift, где эту платформу использует трёхкратный чемпион американец Крис Форсберг — «Форвард Авто» в своём проекте практически не использовал. Исключением стали отдельные детали для тюнинга Nissan GT-R вроде компонентов подвески, которая подходит новой машине и полностью устраивает Гочу. Как отмечает чемпион RDS GP, «Зетка» очень похожа на R35, так что постройка автомобиля была хоть и непростой, но достаточно понятной с точки зрения того, куда двигаться и с чем работать — с учётом опыта команды и наличия наработок, доказавших свою эффективность и надёжность в условиях реальных гонок. Во многом новая модель породнилась с предыдущими проектами: подвеска частично взята от Nissan GT-R, а двигатель, коробка передач, карданный вал, электрика и некоторые другие детали — от Forward Racing S15-001.

Под капотом Forward Racing RZ34-001М Фото: Светлана Парфёнова

Красноярская команда стала первой в Российской Дрифт Серии, кто построил для всех своих пилотов технически идентичные автомобили, чтобы упростить сервис. Механикам легче работать с машинами, которые по своей конструкции одинаковы, а кроме того, приходится возить меньше запчастей: если детали подходят к трём дрифт-карам, то можно брать один комплект, а не три разных. С Nissan Z пока ситуация чуть сложнее, поскольку это купе всё же имеет ряд отличий, так что в фуре пришлось искать место для отдельного комплекта деталей под новинку, но для «Зетки» возят далеко не весь ЗИП, потому что по ключевым агрегатам все три машины удалось унифицировать. Новый автомобиль оснащён легендарным шестицилиндровым 2JZ-GTE Billet Block с фрезерованным из цельного куска алюминия блоком цилиндров — с 3,2 литра рабочего объёма за счёт турбины Precision 6870 и топлива BRFuel E85+ удалось получить 970 л.с. мощности и 1000 Нм крутящего момента. Дополняют двигатель блок управления Motec M1, генератор DC Power, сенсоры и датчики AEM, а также кастомная проводка Forward Racing.

Несмотря на громкие зарубежные наименования, в силовом агрегате также не обошлось без импортозамещения. И гоночное топливо, и моторное масло, и некоторые технические жидкости — отечественного производства. Более того, начавшееся в 2023 году сотрудничество с брендом Takayama вылилось в создание моторного масла специально под требования «Форвард Авто» с учётом специфики их двигателей и тех вызовов, которые моторам бросают короткие по времени, но невероятные по нагрузкам дрифт-заезды. Сейчас у команды появилась возможность работать вместе с технологами Takayama и сообща создавать продукты для гоночных двигателей и трансмиссий. Судя по тому, что некоторые конкуренты ухитряются за один этап сменить несколько моторов, а у чемпионского коллектива таких проблем нет, совместный труд приносит свои плоды.

Forward Racing RZ34-001М Фото: Светлана Парфёнова

В новом Nissan Z с двигателем работают четырёхступенчатая секвентальная коробка передач Gearset, сцепление OS Giken, карбоновый карданный вал и привода Driveshaft, спортивный редуктор Winters. Подвеска DG-5 с пружинами Standard Springs, рычагами и поворотными кулаками Powered by Max, рулевые тяги от CTR, тормозные механизмы Wilwood с колодками Kashiyama также мирно уживаются друг с другом в красноярском проекте.

Салон у спорткара по-спортивному аскетичный, но стильный. Для пилота предусмотрено гоночное сиденье-«ковш» Bride с многоточечными ремнями безопасности Schroth, а также лаконичный руль Tanida и мультифункциональная панель приборов Motec, которые венчают кастомную углепластиковую переднюю панель Forward Racing. Если вам это ни о чём не говорит, то не заморачивайтесь: просто поймите, что в автомобиле использованы лучшие комплектующие мирового уровня.

Процесс постройки занял год, причём чемпионский подход создатели продемонстрировали ещё на стадии анонса проекта: Георгий официально объявил, что строит «Зетку», но никаких сроков дебюта тактически верно обозначать не стал — мало ли с какими проблемами столкнутся в работе! Однако в итоге инженеры и механики «Форвард Авто» успели завершить проект не просто к старту нового сезона RDS GP, а настолько заранее, что удалось провести полноценную презентацию Forward Racing RZ34-001.

Салон Forward Racing RZ34-001М Фото: Светлана Парфёнова

Какие первые ощущения и что по перспективам

До презентации автомобиля весь ездовой опыт Гочи на Nissan Z ограничивался получасом езды по «Красному кольцу», но и этого хватило, чтобы понять — всё получилось. По своему поведению новинка похожа на GT-R, а в отдельных аспектах существенно превосходит Silvia. Как отмечает чемпион, получилась быстрая машина с хорошим зацепом и стабильным поведением — и это даже на толком не настроенной подвеске!

Не последнюю роль играет в этом кузов, который у «Зетки» более жёсткий изначально, что повышает не только уровень безопасности, но и положительно влияет на ездовые повадки машины в управляемом заносе. С окончательными выводами о потенциале Nissan Z Георгий Чивчян не торопится и ставит себе ориентиром середину сезона RDS GP-2024, когда уже удастся толком поездить на купе и поэкспериментировать с настройками.

Тесты RZ34-001М Фото: Takayama Forward Auto

Но уже понятно, что определённые коррективы в стиль пилотажа внести придётся. «Зетка» чуть тяжелее, по длине как Silvia S15, по ширине совпадает с GT-R R35, но задняя часть кузова чуть короче, тогда как передняя — несколько больше. Гоча признаёт, что первое время это придётся держать в голове во время парных заездов: привычный стиль плотной езды к лидеру надо будет адаптировать под новый спорткар, чтобы не доводить дело до контакта с соперником. Каково окажется это на практике — узнаем совсем скоро, когда начнётся сражение в Российской Дрифт Серии.

Очевидно, одним из главных соперников Георгия Чивчяна будет его друг и коллега по RDS GP Аркадий Цареградцев, но сейчас их противостояние выйдет на новый уровень. Как шутит Гоча, у Царя есть и «Зетка», и Silvia, а сейчас у самого Гочи появилась «Зетка», так что они теперь квиты. А если серьёзно, то действующий чемпион считает, что новые автомобили в серии только мотивируют пилотов создавать собственные проекты и стремиться к новому уровню технической подготовки, а от этой борьбы в выигрыше зрители, которые получают возможность видеть на трассе интересные и очень красивые машины, построенные по самым современным дрифт-трендам.

Тесты RZ34-001М Фото: Takayama Forward Auto

Forward Racing RZ34-001 — первый, но точно не последний Nissan Z в российском дрифте. Построив автомобиль для Георгия Чивчяна, «Форвард Авто» уже занимается первой клиентской машиной, которую заказчик должен получить в апреле следующего года. Но отказываться от заслуженных Forward Racing S15 красноярцы не собираются — потенциал у модели ещё есть, а новый спорткар пока только предстоит научить ездить боком. Да и новейший RZ34 сильно дороже, что тоже ограничивает возможное перевооружение команды. Сколько стоит актуальное купе? Ответ на этот вопрос в «Форвард Авто» готовы обсуждать индивидуально с каждым потенциальным клиентом, а они, сомневаться не приходится, будут.