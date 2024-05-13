«У него этого не было в 2007-м». Де ла Роса рассказал, как изменился Алонсо

Бывший пилот Формулы-1, а ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса поделился мнением о гонщике британской команды Фернандо Алонсо.

«Меня часто спрашивают, в чём разница между Фернандо образца 2024 года и тем гонщиком, каким он был в 2007 году. Её просто нет. Нет абсолютно никакой разницы. Но кое-что я хотел бы добавить. Фернандо стал отличным лидером в том смысле, что теперь он знает, как очень хорошо выражать свои чувства. У него этого не было в 2007 году. Главным образом потому, что его английский был не так хорош. На меня произвело большое впечатление то, как он улучшил свой английский. У него не очень хороший акцент. Возможно, как и у меня – у нас обоих ужасный акцент. Но он всегда произносит правильные слова», — приводит слова де ла Росы Racingnews365.

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