У Хэмилтона — текила, у Боттаса — голые календари. Каким бизнесом владеют пилоты Ф-1

В современном мире жизнь пилота Формулы-1 одними гонками не ограничивается. Помимо наматывания кругов по автодрому, они занимаются многими интересными вещами на стороне, участвуя в куче проектов – в том числе и коммерческих. На последнем мы и заострим внимание: поговорим о бизнес-активностях действующих пилотов Формулы-1.

Примечание: мы брали в расчёт лишь собственные коммерческие проекты гонщиков, поэтому рекламные контракты и реализацию командной атрибутики проигнорируем. Также мы пройдём мимо некоммерческих активностей пилотов – многочисленных благотворительных проектов.

Льюис Хэмилтон

Начнём с главного предпринимателя современной (да и не только современной) Формулы-1. Какого-то одного доминирующего направления в бизнес-активностях Хэмилтона нет – он просто пробует всё, что ему интересно. К примеру, любит Льюис текилу, но амплуа спортсмена не позволяет ему употреблять алкоголь. Что делать? Правильно, создавать собственный бренд безалкогольной текилы (да-да, вы всё правильно прочитали). Так появилась компания Almave.

Из другой страсти Хэмилтона – моды – родилось сразу несколько проектов: линейка одежды в коллаборации с Puma и Tommy Hilfiger, а также собственная компания Plus 44. Обратил свой взор Льюис и на индустрию общепита: запустил сервис доставки еды ZAPP, а также основал сеть вегетарианских ресторанов Neat Burger.

Льюис Хэмилтон пьёт текилу во время одного из Гран-при Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Кстати, спортивную индустрию семикратный чемпион также не обходит стороной. В 2022 году он поучаствовал в крупнейшей сделке по покупке спортивной команды в США, став совладельцем клуба НФЛ «Денвер Бронкос». Есть в активе Льюиса и сугубо личные проекты – команда в чемпионате электрических внедорожников «Экстрим-Е» под названием X44. За коллектив Хэмилтона выступал сам Себастьен Лёб, который в 2022 году принёс X44 чемпионский титул.

Из других проектов, косвенно касающихся мира гонок, можно вспомнить находящийся в стадии производства художественный фильм «Апекс», который повествует о современном мире Формулы-1. Хэмилтон выступил сопродюсером кинокартины.

Макс Ферстаппен

В отличие от Хэмилтона, Ферстаппен сосредоточен на гонках – настолько, что даже личные проекты голландца так или иначе связаны с автоспортом, да и практически не заточены на зарабатывание денег здесь и сейчас. В прошлом году Макс анонсировал создание собственной гоночной команды в классе GT3 под рабочим названием Verstappen.com Racing – дебют намечен на следующий сезон.

Кстати, Ферстаппен планирует помогать симрейсерам с переходом в реальные гонки. Голландец приглашает в свою конюшню в том числе и некоторых коллег по киберспортивной команде Team Redline, за которую трёхкратный чемпион периодически гоняет на виртуальных трассах.

Кстати, у Ферстаппена уже есть опыт в поддержке молодых пилотов: Макс спонсирует карьеру выступающего в DTM Тьерри Вермёлена – сына своего менеджера Раймонда Вермёлена. Практически нет сомнений в том, что в будущем Тьерри будет выступать за команду своего покровителя.

Шарль Леклер

В апреле 2024 года Леклер запустил собственный бренд низкокалорийного мороженого LEC в коллаборации с гигантом индустрии Grom. По словам Шарля, изначально он планировал открыть кафе-мороженое, но в итоге решил действовать более глобально, выйдя на весь итальянский рынок, реализовывая товар в супермаркетах.

Шарль Леклер со своим мороженым Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Из других внегоночных активностей монегаска стоит выделить его страсть к фортепиано. В прошлом году Леклер выпустил дебютный сингл под названием AUS23 (отсылка к победе в Мельбурне). Казалось бы, данная новость не сильно подходит под концепцию материала, но композиция монегаска угодила в топ-10 мирового ITunes! Стало быть, потенциал есть и в теории Леклер может направить своё увлечение музыкой в коммерческое русло.

Фернандо Алонсо

Главный проект Фернандо за пределами Формулы-1 – гоночное агентство A14 Management, специализирующееся на развитии молодых пилотов. Что важно, агентство Алонсо занимается не только продвижением юных гонщиков по карьерной лестнице, но и помогает с профессиональным развитием – к примеру, Алонсо лично проводил занятия на симуляторе с одним из подопечных Николой Цоловым.

Были в активе Фернандо и негоночные проекты. В 2017-м испанец основал компанию Kimoa, основной деятельностью которой была торговля одеждой и аксессуарами. В 2021-м Алонсо был вынужден продать своё детище американской управляющей группе, но он по-прежнему остаётся амбассадором бренда.

Раньше Алонсо очень активно продвигал бренд Kimoa Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо

Серхио Перес

Перес – ещё один владелец гоночной команды, причём, в отличие от того же Хэмилтона, местом для состязаний Чеко выбрал не сушу, а воду: мексиканский пилот основал команду в первенстве электролодок E1 Series. Кстати, в данном чемпионате достаточно интересный список собственников гоночных коллективов: Уилл Смит, Рафаэль Надаль, Том Брэди, Стив Аоки, Дидье Дрогба. В общем, Перес – далеко не самый звёздный владелец команды в E1 Series.

Электролодка команды Серхио Переса Фото: Sergio Pérez E1 Team

Кстати, за коллектив Серхио выступает испанский гонщик Дани Клос, который в своё время пытался строить карьеру в младших «формулах» и даже провёл несколько тренировок в Ф-1 в составе «ХРТ». Теперь испанец бороздит водные просторы прибрежных территорий, успешно переквалифицировавшись в пилота электролодок.

Ландо Норрис

Как и Ферстаппен, Норрис – большой любитель виртуальных гонок и стримов. В 2020-м Ландо основал киберспортивный клуб Quadrant, который при поддержке медиагруппы Veloce впоследствии превратится в крупный бренд в сфере развлечений. Какого-то единого направления у Quadrant нет, разве что «вызывать улыбки на лицах по всему миру» – именно так сформулирована главная задача бренда Норриса на официальном сайте. На сегодняшний день Quadrant занимается производством контента, участвует в киберспортивных турнирах, реализует собственную линейку одежды, и, судя по всему, это только начало.

Кстати, бизнес-активности Норриса одним лишь Quadrant не ограничиваются: в 2021-м он занялся производством картов под брендом LN Racing Kart.

Валттери Боттас

Финский гонщик заметно уступает в уровне медийности предыдущим героям нашей подборки, но тем не менее достаточно активно ведёт дела за пределами автоспортивной карьеры. Причём Боттасом движет даже ни сколько коммерческая составляющая, сколько личные интересы: каждое из его бизнес-направлений основано на одном из его хобби.

К примеру, из любви к кофе Валттери стал совладельцем обжарочной мастерской Kahiwa Coffee Roasters, что находится в городе Лахти. Со временем Боттас перешёл к напиткам покрепче, запустив собственный бренд джина Oath. Что интересно, некоторое сырьё для производства (например, овёс) выращивается на ферме дяди Боттаса. Ну а в прошлом году Валттери занялся производством красного вина, причём не где-нибудь, а в Австралии.

Тот самый календарь Валттери Боттаса Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Кстати, любит Валттери не только различные напитки, но и хоккей (финн он всё-таки или кто): в 2021-м он выкупил 10% акций базирующегося в Лахти клуба «Пеликанс», который вступает в сильнейшей хоккейной лиге Финляндии. Между прочим, в последние два сезона клуб Боттаса неизменно добирался до финала плей-офф, где так же неизменно проигрывал.

Ну а самый известный и нашумевший проект Валттери, конечно же, – «обнажённый» календарь, при производстве которого он лично выступил в роли модели. Опять же, бизнес тут вторичен. Боттас просто занимается всем, что душе его угодно.