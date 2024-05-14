Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Алонсо поделился ожиданиями от обновлений «Астон Мартин» на предстоящем ГП Эмилии-Романьи

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением об обновлениях, которые приготовила команда к предстоящему Гран-при Эмилии-Романьи. Этап в Имоле пройдёт с 17 по 19 мая.

«Мы должны сделать шаг вперёд. В Имоле у нас будут некоторые улучшения, надеюсь, это снова приблизит нас к «Мерседесу», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo со ссылкой на DAZN.

В настоящий момент Фернандо занимает восьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 33 очка. Лидирует нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл». На счету Ферстаппена 136 баллов.

Главные новости дня:

Ранее экс-пилот Формулы-1, а ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса рассказал, как изменился Алонсо по сравнению с 2007 годом.