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Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» выступят на GARAGE FEST 2024

Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» выступят на GARAGE FEST 2024
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За два года GARAGE FEST Игора Драйв объединил на площадке автодрома музыку, гонки на выносливость Russian Endurance Challenge, соревнования по дрифту RDS Europe, выставку редких автомобилей, а также студенческие соревнования.

В этом году программа фестиваля стала ещё более насыщенной. Ранее мы писали, что 28 июля, состоится выступление дуэта HammAli & Navai, а на главном треке автодрома пройдёт четвертый этап Classic Touring – международной многоэтапной серии по кольцевым гонкам на классических автомобилях.

Фото: пресс-служба «Игора Драйв»

Хедлайнером масштабного фестиваля GARAGE FEST Игора Драйв 2024 станут рок-звезда Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», которые выступят 27 июля. Популярные хиты и новые композиции группы прозвучат в сопровождении струнного оркестра. Отметим, что в прошлом году коллектив отпраздновал 30-летний юбилей, проведя масштабный концерт в Москве, на который пришло 45 тысяч зрителей.

«Всем салют! Уже этим летом ждите меня на GARAGE FEST Игора Драйв 2024. Автоспорт, гонки и скорость действительно близки мне по духу. Мы выступали на Гран-при России «Формула-1» в Сочи в 2019 году, и это было незабываемое время, когда классные ребята показали мне, что не боятся рисковать и жить на полную катушку. Я благодарна возможности быть с вами на GARAGE FEST Игора Драйв 27 июля и исполнить композиции, которые вы знаете, помните и любите, в сопровождении струнного оркестра», — сказала Арбенина.

Также в течение всего гоночного уик-энда будут работать различные выставочные зоны: проект «Автокультура» представит легендарные автомобили – символы искусства, появившиеся в знаковых кинофильмах разных эпох и упоминавшиеся в культовых музыкальных композициях, а в зоне чемпионата России по дрэг-рейсингу RDRC гости фестиваля смогут вблизи рассмотреть уникальные автомобили мощностью до 4500 л. с., а также увидеть, услышать и прочувствовать их мощь в ходе демонстрационных заездов.

Фото: пресс-служба «Игора Драйв»

Фестиваль GARAGE FEST Игора Драйв 2024 пройдёт 27 и 28 июля. Продажа билетов уже открыта. В наличии билеты категорий VIP и комфорт, а также в зону общего размещения.

Специальные условия для детей: до 6 лет включительно проходят в сопровождении взрослого бесплатно, от 7 до 13 лет включительно требуется детский билет.

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