Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» выступят на GARAGE FEST 2024

За два года GARAGE FEST Игора Драйв объединил на площадке автодрома музыку, гонки на выносливость Russian Endurance Challenge, соревнования по дрифту RDS Europe, выставку редких автомобилей, а также студенческие соревнования.

В этом году программа фестиваля стала ещё более насыщенной. Ранее мы писали, что 28 июля, состоится выступление дуэта HammAli & Navai, а на главном треке автодрома пройдёт четвертый этап Classic Touring – международной многоэтапной серии по кольцевым гонкам на классических автомобилях.

Фото: пресс-служба «Игора Драйв»

Хедлайнером масштабного фестиваля GARAGE FEST Игора Драйв 2024 станут рок-звезда Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», которые выступят 27 июля. Популярные хиты и новые композиции группы прозвучат в сопровождении струнного оркестра. Отметим, что в прошлом году коллектив отпраздновал 30-летний юбилей, проведя масштабный концерт в Москве, на который пришло 45 тысяч зрителей.

«Всем салют! Уже этим летом ждите меня на GARAGE FEST Игора Драйв 2024. Автоспорт, гонки и скорость действительно близки мне по духу. Мы выступали на Гран-при России «Формула-1» в Сочи в 2019 году, и это было незабываемое время, когда классные ребята показали мне, что не боятся рисковать и жить на полную катушку. Я благодарна возможности быть с вами на GARAGE FEST Игора Драйв 27 июля и исполнить композиции, которые вы знаете, помните и любите, в сопровождении струнного оркестра», — сказала Арбенина.

Также в течение всего гоночного уик-энда будут работать различные выставочные зоны: проект «Автокультура» представит легендарные автомобили – символы искусства, появившиеся в знаковых кинофильмах разных эпох и упоминавшиеся в культовых музыкальных композициях, а в зоне чемпионата России по дрэг-рейсингу RDRC гости фестиваля смогут вблизи рассмотреть уникальные автомобили мощностью до 4500 л. с., а также увидеть, услышать и прочувствовать их мощь в ходе демонстрационных заездов.

Фото: пресс-служба «Игора Драйв»

Фестиваль GARAGE FEST Игора Драйв 2024 пройдёт 27 и 28 июля. Продажа билетов уже открыта. В наличии билеты категорий VIP и комфорт, а также в зону общего размещения.

Специальные условия для детей: до 6 лет включительно проходят в сопровождении взрослого бесплатно, от 7 до 13 лет включительно требуется детский билет.