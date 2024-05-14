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Зак Браун: считаю, что Норрис быстрее Ферстаппена

Зак Браун: считаю, что Норрис быстрее Ферстаппена
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказал мнение о том, что пилот британской команды Ландо Норрис является более быстрым гонщиком, чем Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Я думаю, что Ландо может победить Макса в прямом противостоянии. Думаю, это была бы потрясающая борьба, многие гонки закончились бы слезами — для одного или другого, или для обоих. Но если говорить о таланте, то я не видел никого быстрее Ландо.

Я уверен, что многие будут говорить, что Макс так же быстр, уверен, что некоторые люди будут не согласны с моим мнением, но в конечном итоге мы никогда не узнаем правды, пока не увидим их в одной машине», — приводит слова Брауна Autosport.

Напомним, лидером в общем зачёте пилотов в настоящий момент является как раз Макс Ферстаппен. В его активе 136 очков. На втором месте его товарищ по команде Серхио Перес, у которого 103 балла. Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (98).

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