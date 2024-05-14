Зак Браун: сегодня Ферстаппен не выиграет титул ни на одном болиде, кроме «Ред Булл»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене и плотности борьбы в Формуле-1.

«Кого бы я предпочёл — звёздного гонщика или конструктора? Ну, в конечном счёте нужны оба. Каким бы великим ни был Макс, а он один из лучших в истории, я не думаю, что сегодня он выиграет чемпионат мира на какой-либо другой машине, кроме болида «Ред Булл». Серхио Перес — отличный гонщик, который в хороший день может бороться с Максом. Однако посмотрите на разницу. Так что нужны оба. Борьба в Формуле-1 становится более плотной. Макс делает особенные вещи, но посмотрите, что происходит с первого места по пятое», — приводит слова Брауна PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond the Grid.

Ферстаппен подколол английских гонщиков: