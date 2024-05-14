Эдриан Ньюи: как сказал Форрест Гамп: «Я немного устал»

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи ответил на вопрос по поводу своего будущего в автоспорте. Эдриан покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

«Я занимаюсь этим уже давно. 2021 год был по-настоящему напряжённым из-за упорной борьбы с «Мерседесом» за титул и в то же время из-за того, что все исследования и разработки были вложены в RB18, который является отцом автомобилей этого поколения. Не знаю. Думаю, наступает момент, когда я чувствую, как сказал Форрест Гамп: «Я немного устал», — приводит слова Ньюи PlanetF1.

Напомним, «Ред Булл» объявил об уходе Ньюи 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17.

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