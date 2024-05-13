Ферстаппен ответил на вопрос о преимуществах, которые может получить новая команда Ньюи

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о преимуществе, которое может получить команда, в которую отправится руководитель технического департамента австрийского гоночного коллектива Эдриан Ньюи.

«Я думаю, что такой человек, как Эдриан, с его опытом и, конечно, знаниями, в любом случае принесёт команде конкурентное преимущество. Но, с другой стороны, в 2026 году всё будет по-новому, совсем не так, как сейчас. Так что просто непонятно, какое влияние он может оказать. Но, конечно, с учётом его знаний он может существенно помочь команде», — приводит слова Ферстаппена The Race.

Ферстаппен подколол английских гонщиков:

Напомним, Эдриан покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.