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Вассёр: Ньюи — эталон для Формулы-1, но я больше верю в команду, чем в отдельных людей

Вассёр: Ньюи — эталон для Формулы-1, но я больше верю в команду, чем в отдельных людей
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о руководителе технического департамента «Ред Булл» Эдриане Ньюи, который покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

«Благодаря опыту и достижением Эдриан является эталоном для всей Формулы-1. Пожалуй, он тот, у кого больше всего опыта. При этом я гораздо больше верю в команду, чем в отдельных людей. Частично успех всегда исходит от силы коллектива, где каждый знает свою роль в системе. Я всегда буду тем, кто будет настаивать на важности этого тезиса», — приводит слова Вассёра издание La Repubblica.

Автоспорт: главные события 2024 года:

Ранее Ньюи ответил на вопрос по поводу своего будущего в автоспорте.

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