«Наконец-то чувствую себя увереннее». Шварцман — о лидерстве на тестах новичков Формулы-Е

Российский пилот Роберт Шварцман прокомментировал свои быстрейшие результаты на двух тестовых сессиях для новичков Формулы-Е. Напомним, Шварцман выступал в Берлине за команду «Пенске».

«В целом это был довольно хороший день — никаких ошибок, мы попробовали хорошие варианты, которые принесли положительный результат, а также многому научились. Мы максимально использовали время на трассе, и я рад показать хороший результат.

Я наконец-то чувствую себя сильнее и увереннее с этой машиной, что также является положительным моментом, потому что управлять ею нелегко и это требует некоторого времени. В целом я очень доволен, и спасибо «Пенске» за предоставленную возможность. С ними всегда приятно и весело ездить и работать. С этого момента я сосредоточен на Ле-Мане, а в будущем, надеюсь, мы ещё встретимся!» — приводит слова Шварцмана официальный сайт ФИА.