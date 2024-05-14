Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Наконец-то чувствую себя увереннее». Шварцман — о лидерстве на тестах новичков Формулы-Е

«Наконец-то чувствую себя увереннее». Шварцман — о лидерстве на тестах новичков Формулы-Е
Аудио-версия:
Комментарии

Российский пилот Роберт Шварцман прокомментировал свои быстрейшие результаты на двух тестовых сессиях для новичков Формулы-Е. Напомним, Шварцман выступал в Берлине за команду «Пенске».

«В целом это был довольно хороший день — никаких ошибок, мы попробовали хорошие варианты, которые принесли положительный результат, а также многому научились. Мы максимально использовали время на трассе, и я рад показать хороший результат.

Я наконец-то чувствую себя сильнее и увереннее с этой машиной, что также является положительным моментом, потому что управлять ею нелегко и это требует некоторого времени. В целом я очень доволен, и спасибо «Пенске» за предоставленную возможность. С ними всегда приятно и весело ездить и работать. С этого момента я сосредоточен на Ле-Мане, а в будущем, надеюсь, мы ещё встретимся!» — приводит слова Шварцмана официальный сайт ФИА.

Материалы по теме
Шварцман — лучший во второй тестовой сессии среди новичков Формулы-Е
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android