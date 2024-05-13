Шварцман — лучший во второй тестовой сессии среди новичков Формулы-Е

В Берлине (Германия) завершилась вторая тестовая сессия для новичков Формулы-Е. Лучший результат по её итогам показал российский пилот Роберт Шварцман, выступающий за команду «Пенске».

Второе время у американца Зака Кроуфорда из «Андретти», замкнул тройку сильнейших Шелдон ван дер Линде из «Ягуара».

Отметим, что Шварцман также стал первым и в первой сессии.

В нынешнем сезоне Роберт Шварцман, резервист «Феррари» в Формуле-1, выступает в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в зачёте гиперкаров за команду AF Corse. В экипаже вместе с россиянином состоят бывший гонщик Формулы-1 поляк Роберт Кубица и китаец Йе Йифей.

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