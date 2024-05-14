«Антонелли в «Мерседесе», Окон и Берман — в «Хаасе». Плой дал прогнозы на составы в 2025-м

Нидерландский комментатор Формулы-1 Джек Плой дал прогнозы на составы команд чемпионата в следующем сезоне.

«Ферстаппен и Перес останутся. Рассел будет так же в «Мерседесе», а вместе с ним Андреа Кими Антонелли.

Гасли останется в Альпин, и к нему присоединится Джек Дуэн. Боттас вернётся в Уильямс, где будет выступать вместе с Албоном. У Юки Цуноды дела идут очень хорошо, так что он может остаться. Лоусон получит шанс, он может это сделать в «РБ». Сайнс перейдёт в «Ауди», а Берман — в «Хаас».

А потом наступает самый большой момент: Окон тоже перейдёт в «Хаас»!», — приводит слова Плоя PlanetF1.

Ранее бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о будущем испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, который покинет итальянскую команду по окончании нынешнего сезона.