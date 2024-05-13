Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Баттон дал совет Сайнсу насчёт новой команды в Формуле-1 после ухода из «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о будущем испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, который покинет итальянскую команду по окончании нынешнего сезона.

«Я думаю, он поступает правильно. Полагаю, в какой-то момент ему придётся рисковать, но сейчас, как мне кажется, ему следует подождать и, возможно, получить место в «Ред Булл» или в «Мерседесе», — приводит слова Баттона PlanetF1.

В настоящий момент Карлос занимает пятое место в общем зачёте пилотов. В активе испанца 83 очка. Лидером является гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 136 очков.

Карлос Сайнс разбил кубок за победу в гольф-турнире:

Ранее называлась возможная зарплата Сайнса в случае его перехода в «Ауди».