Auto Motor und Sport: «Мерседес» может постараться переманить Эдриана Ньюи

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи попал в сферу интересов команды Формулы-1 «Мерседес». Как информирует Auto Motor und Sport, немецкий гоночный коллектив может предпринять осторожные попытки переманить именитого специалиста. При этом в издании подчёркивается, что, возможно, «Мерседес» упустил возможность подписать контракт с Ньюи, так как переговоры конструктора с итальянской командой «Феррари», по-видимому, находятся на продвинутой стадии.

Эдриан покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Австрийская команда выпустила пресс-релиз о его уходе 1 мая.

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

Ранее о Ньюи высказался руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр.