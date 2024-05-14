В «Кик-Заубере» объяснили решение с внезапной заменой гоночного инженера для Боттаса

В «Кик-Заубере»/«Ауди» объяснили своё решение назначить нового гоночного инженера для Валттери Боттаса после гонки в Майами.

«Андреас Зайдль решил начать переход, чтобы приблизить нынешнюю структуру к окончательной структуре, которая будет создана в 2026 году. Мы поговорили с Валттери после Китая. У нас была встреча сразу после гонки. Стивен Петрик уже был с Валттери на двухдневных тестах «Пирелли» в Сузуке.

Конечно, нам предстоит интегрировать нового инженера и создать хорошие рабочие отношения, а также личные отношения между Валттери и его гоночным инженером. Очевидно, что, когда вы принимаете такое решение, это имеет свои последствия. Время покажет, было ли оно хорошим или нет», — приводит слова представителя команды Алессандро Алунни Брави GrandPrix.