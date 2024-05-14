Зак Браун объяснил, почему Пиастри сейчас уступает Норрису

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о составе пилотов своей команды. Британский гоночный коллектив представляют Оскар Пиастри и Ландо Норрис.

«Если посмотреть на первые полтора года работы Ландо, понимаешь, что Оскар в некотором роде соответствует его уровню. Ландо действительно силён, он редко допускает ошибки, он великолепно действует во время гонок. У Оскара иногда получается делать всё, что может Ландо, а иногда – нет. Мне кажется, это объясняется недостатком опыта. Полагаю, он будет становиться всё лучше и лучше. Оскар — достойный соперник Ландо. Такие моменты, как работа с шинами… всё это приходит с опытом. И именно поэтому я так рад нашему составу пилотов. У нас два лучших гонщика в Формуле-1», — приводит слова Брауна Racingnews365 со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond the Grid Podcast.

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