Названо мнение Леклера, Сайнса и инженеров «Феррари» о новинках команды

Технический штаб «Феррари» остался доволен тем, как показали себя новинки команды, которую она опробовала во время съёмочных дней 9 и 10 мая во Фьорано. Об этом информирует Formu1a.uno. В то же время сообщается, что пилота гоночного коллектива, Шарль Леклер и Карлос Сайнс, более осторожны в своих оценках, так как пока не сформировали однозначного мнения.

Пакет обновлений «Феррари» подготовила к предстоящему Гран-при Эмилии-Романьи, который состоится в Имоле с 17 по 19 мая.

«Феррари» в настоящий момент занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 187 очков. Лидером является гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 239 баллов.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»: