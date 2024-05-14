Хельмут Марко: Кевин Магнуссен заслужил свои штрафные баллы

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал своё мнение о пилоте «Хааса» Кевине Магнуссене, заработавшем шесть штрафов на Гран-при Майами.

«Одной из главных тем после уикенда было выступление Кевина Магнуссена в спринте. Он делал все возможное, чтобы защитить своего напарника по команде. Он не только остановил Хэмилтона, но и жестко поборолся с Юки [Цунодой, пилот «РБ»]. Думаю, он перестарался, и не зря у него уже десять штрафных баллов», — написал Марко в своей авторской колонке для издания Speedweek.

Ранее сообщалось, что протеже «Феррари» Оливер Берман имеет высокие шансы получить место в «Хаасе» на 2025 год. Кроме того, в американскую команду может перейти ныне выступающий за «Кик-Заубер» финн Валттери Боттас.