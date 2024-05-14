Мик Шумахер готов дать совет Феттелю о «Ле-Мане»

Немецкий гонщик «Альпин» в WEC и тест-пилот «Мерседеса» в Формуле-1 Мик Шумахер готов дать совет четырёхкратному чемпиону Формулы-1 Себастьяну Феттелю о том, стоит ли стремиться участвовать в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана».

«Мне всегда нравится наблюдать за Себастьяном, где бы он ни гонялся. Я еще ни разу не участвовал в «Ле-Мане», поэтому после гонки я, наверно, расскажу ему, стоит ли ему стремиться туда или нет», — приводит слова Шумахера издание Motorsport-Magazin.

В начале этого года были слухи о том, что Феттель может вернуться в Формулу-1. Затем 36-летний немец провёл тесты «Порше» 963 HyperCar и выразил интерес к участию в проекте немецкой компании в «Ле-Мане». Но в «Порше» в итоге решили не включать Феттеля в свой состав на 2024 год.