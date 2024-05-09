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В «Порше» объяснили, почему Феттель не примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана»

В «Порше» объяснили, почему Феттель не примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана»
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Руководитель заводской программы «Порше» в гонках на выносливость Урс Куратле объяснил, почему бывший гонщик Формулы-1, четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель не выступит за его команду на «24 часах Ле-Мана».

«Мы обсуждали возможность его участия, однако в этом году нам не удалось привлечь его к выступлению. Отчасти это связано с тем, что возникли сложности с подготовкой. У нас было ограниченное количество времени в машине и нам не удалось сделать много работы из-за запрета на тесты, который действует. Не хочу перекладывать ответственность на запрет, но в текущем положении мы, к примеру, не смогли выставить третью машину, как раньше.

Возможно ли участие Себастьяна в будущем? Может быть. Наша с ним история ещё не закончена, однако определённости в том, что будет дальше, также нет. Себастьян не участвует не потому, что мы против этого или он. Просто наши переговоры ещё завершены», — приводит слова Куратле портал Sportscar365.

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