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Тото Вольф заявил, что «Мерседес» сумел определить путь дальнейшего развития болида

Тото Вольф заявил, что «Мерседес» сумел определить путь дальнейшего развития болида
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о подготовке своей команды к предстоящему Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт в этот уикенд в Имоле.

«Четверть сезона уже позади. Первые шесть гонок были непростыми для нас, но мы пришли к четкому пониманию того, что нам нужно улучшить, и наметили четкий путь для решения этой задачи. Мы сможем получить результат спустя несколько гонок, но все усердно работают, чтобы добиться цели как можно скорее. А пока мы постараемся максимально использовать имеющуюся у нас в распоряжении технику. Мы подготовили к Имоле еще несколько новинок и надеемся, что они будут шагом вперёд.

После двух спринтерских уикендов подряд мы возвращаемся к стандартному формату уикенда. Таким образом, у нас будет больше времени для выбора правильных настроек, но Имола по-прежнему остается сложной трассой, которая требовательна как к машине, так и к гонщику. На трассе есть несколько быстрых и затяжных виражей, но есть и медленные повороты, а также сложный рельеф. Трасса узкая, что затрудняет обгоны. Мы с нетерпением ждём это испытание», — приводит слова Тото Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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