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Во время Гран-при Ф-1 в Имоле Ферстаппен будет участвовать в 24-часовой онлайн гонке

Во время Гран-при Ф-1 в Имоле Ферстаппен будет участвовать в 24-часовой онлайн гонке
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Предстоящий гоночный уикенд будет для трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена насыщенным. Пилот «Ред Булл» будет соревноваться как на реальной трассе – в Имоле, на Гран-при Эмилии-Романьи, так и на виртуальной – в «24-часах Нюрбургринга». Об этом сообщает итальянское издание Formula Passion.

Сообщается, что нидерландский гонщик будет участвовать в онлайн-гонке на платформе iRacing в составе своей команды «Redline». Макс сам проговорился об этом своим коллегам по виртуальным гонкам во время прямой трансляции.

Ферстаппен является большим энтузиастом онлайн-гонок и нередко принимает участие в них. Кроме того, он любит погонять в виртуальный футбол. Кристиан Хорнер рассказывал, что в 2021 году Макс часами играл в футбольную видеоигру FIFA перед Гран-при США, который затем выиграл.

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