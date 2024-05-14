Хэмилтон уже мыслями в «Феррари»? Прощание чемпиона с «Мерседесом» выходит смазанным

На Гран-при Майами, состоявшемся чуть больше недели назад, Льюис Хэмилтон пришёл в паддок в браслете с надписью Forza — известной кричалкой итальянских тифози. В «Феррари», однако, британец переходит только в следующем году. Текущий сезон Хэмилтон обязан отработать в «Мерседесе», но мыслями он уже, похоже, в Маранелло.

С таким отношением легендарный чемпион рискует испортить прощание с немецкой маркой, которая, по его собственным словам, поддерживала его с детства.

Худший старт сезона в карьере

Неизвестно, когда именно Льюис решился на переход в «Феррари», однако объявили о нём в начале февраля — ещё до предсезонных тестов. На новую машину в «Мерседесе» возлагали большие ожидания: признанный ответственным за провал шасси с граунд-эффектом Майк Эллиотт был отправлен в отставку, а W15 создавал вернувшийся к инженерной работе Джеймс Эллисон — он считается в современной Формуле-1 едва ли не лучшим после Эдриана Ньюи.

В «Мерседесе» говорили, что изменили в машине буквально всё и только в этот раз смогли по-настоящему избавиться от ошибок изначальной концепции с «зироподами». Не изменилось только одно: машина немецкой команды — всё тот же непредсказуемый и с трудом управляемый механизм, каким он был предыдущие два года. «У машины есть проблески скорости, которая затем внезапно испаряется», — сказал на Гран-при Китая Хэмилтон, ранее назвавший старт сезона-2024 худшим в своей карьере.

Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон на Гран-при Китая Фото: Lintao Zhang/Getty Images

И с британцем трудно поспорить: старт действительно худший. Но причина тому не только в машине. В восьми квалификациях сезона (если считать вместе со спринтами) Льюис уступил напарнику шесть раз. В трёх первых Гран-при Хэмилтон постоянно был на шаг позади Расселла, на «Сузуке» экс-чемпион впервые оказался быстрее Джорджа, однако на рестарте повредил машину в борьбе с Леклером и в итоге сам предложил команде поменять болиды позициями.

В дождевом шат-ауте в Шанхае экс-чемпион показал второе время и затем удержал вторую позицию в спринте, что казалось большим прогрессом. Однако уже на следующий день Хэмилтон выбыл в первом сегменте основной квалификации и занял только девятое место в основном Гран-при — при том что Расселл был шестым. В Майами Льюис был быстр, но дважды проиграл напарнику в квалификациях и чуть не устроил завал в спринте — британцу повезло, что Алонсо чуть раньше коснулся Стролла.

Что изменилось?

Проигрывать Расселлу Льюису не впервой. В 2022 году, в свой первый сезон в «Мерседесе», Джордж смотрелся не хуже опытнейшего напарника, но в 2023-м Льюис смог переломить тенденцию. Хэмилтон был стабильнее напарника и почти не допускал, в отличие от Расселла, серьёзных ошибок. Экс-чемпион оставался для команды лидером и ориентиром, вёл её вперёд — к возвращению в борьбу за чемпионский титул. Было видно, почему «Мерседес» платит Льюису столько денег.

Сейчас этого не видно. Разумеется, один из самых титулованных пилотов в истории спорта вправе просить любую зарплату — и любой желающий должен быть вправе ему её выплатить. Представить, что за полгода Хэмилтон разучился ездить, невозможно. Но что-то же за этот период изменилось? Вероятно, мотивация. И в прошлом сезоне у Льюиса была цель, на которую он готов был работать, но где-то к февралю 2024 года, после работы с новым шасси на симуляторе, она испарилась.

Хэмилтон на Гран-при Майами Фото: Mark Thompson/Getty Images

Хэмилтона, с одной стороны, можно понять: непросто заставить чемпиона мира всерьёз бороться за пятые-шестые места, особенно если этот чемпион мира — ты сам. Выиграть титул с «Мерседесом» теперь, очевидно, невозможно — это тоже факт. Никаких тайн у инженеров выведать тоже теперь не получится, так что в каком-то смысле логично, что этот год Льюис рассматривает как прощальное турне.

Но справедливо ли по отношению к команде — инженерам и механикам, что её лидер работает вполсилы? Это ли хотят видеть болельщики, которые приходят на трибуны? Достижения Хэмилтона в составе «Мерседеса» и даже в форме «Макларена», на которой всегда была трёхлучевая звезда, неоспоримы и вошли в историю. Однако прощание пилота с командой тоже войдёт в историю — и пока оно получается немного смазанным.