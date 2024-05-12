Нико Хюлькенберг: Комацу боролся, отдал всё, чтобы оставить меня в «Хаасе»

Нико Хюлькенберг рассказал, как новый руководитель «Хааса» Аяо Комацу боролся и сделал всё возможное, чтобы сохранить его в американской команде на 2025 год.

«Сейчас его дела идут хорошо. В начале года он был действительно брошен под поезд, когда его неожиданно сделали новым руководителем команды.

В феврале он впервые в жизни взял в руки контракт гонщика. Это тоже что-то важное, с чем нужно ознакомиться в первую очередь. Было здорово работать с ним. В том числе в плане взаимодействия. Я откровенно говорил с ним о своём решении несколько недель назад, что есть прогресс в переговорах и что решение будет принято уже скоро.

Он боролся, отдал всё что мог. Для меня это было непростое решение. «Хаас» — это команда, которая позволила мне вернутся в Формулу-1, но лично для меня лучшим вариантом продолжения карьеры является «Ауди», — приводит слова Хюлькенберга издание Motorsport.

В конце прошлого месяца Хюлькенберг подписал многолетний контракт с «Кик-Заубером»/«Ауди».