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Пьер Гасли выступит в Имоле в шлеме, посвящённом Айртону Сенне

Пьер Гасли выступит в Имоле в шлеме, посвящённом Айртону Сенне
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли выступит на Гран-при Эмилии-Романьи в специальном шлеме, раскраска которого посвящена трёхкратному чемпиону Формулы-1 Айртону Сенне.

Шлем Пьера Гасли на Имолу

Шлем Пьера Гасли на Имолу

Фото: Соцсети Пьера Гасли

«Я собираюсь отдать в Имоле дань уважения одному из лучших гонщиков Формулы-1 всех времён. Я буду выступать в шлеме дизайна Сенны, чтобы напомнить о наследии Айртона.

Он вдохновлял меня с первых дней в картинге, и пару дней назад в Сильверстоуне у меня была возможность сесть за руль его первой машины Формулы-1 (Toleman 1984 года).

Пьер Гасли в Сильверстоуне

Пьер Гасли в Сильверстоуне

Фото: Соцсети Пьера Гасли

Это были невероятные ощущения — сидеть за рулем его машины в этом специальном шлеме. Это было особое чувство – я почувствовал себя словно в ту эпоху, когда важны были только человек и его машина. Это чувство и этот день я никогда не забуду. Спасибо всем, кто сделал это возможным.

Этот шлем будет продан на аукционе после гонки, а вырученные деньги пойдут на поддержку образования детей в Бразилии.

Эта гонка будет особенной», — написал Гасли в своих соцсетях.

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