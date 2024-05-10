Пьер Гасли выступит в Имоле в шлеме, посвящённом Айртону Сенне

Пилот «Альпин» Пьер Гасли выступит на Гран-при Эмилии-Романьи в специальном шлеме, раскраска которого посвящена трёхкратному чемпиону Формулы-1 Айртону Сенне.
Шлем Пьера Гасли на Имолу
Фото: Соцсети Пьера Гасли
«Я собираюсь отдать в Имоле дань уважения одному из лучших гонщиков Формулы-1 всех времён. Я буду выступать в шлеме дизайна Сенны, чтобы напомнить о наследии Айртона.
Он вдохновлял меня с первых дней в картинге, и пару дней назад в Сильверстоуне у меня была возможность сесть за руль его первой машины Формулы-1 (Toleman 1984 года).
Пьер Гасли в Сильверстоуне
Фото: Соцсети Пьера Гасли
Это были невероятные ощущения — сидеть за рулем его машины в этом специальном шлеме. Это было особое чувство – я почувствовал себя словно в ту эпоху, когда важны были только человек и его машина. Это чувство и этот день я никогда не забуду. Спасибо всем, кто сделал это возможным.
Этот шлем будет продан на аукционе после гонки, а вырученные деньги пойдут на поддержку образования детей в Бразилии.
Эта гонка будет особенной», — написал Гасли в своих соцсетях.